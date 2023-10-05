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Житель Владимирской области за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении военной техники

Житель Владимирской области за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении военной техники

Он действовал с позывным МалойФедеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя города Гусь-Хрустальный, который за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российской военной техники.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Толерантно вырастили предателей. Всё сами, сами...Винить некого.
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