Житель Владимирской области за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении военной техники

Он действовал с позывным МалойФедеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала жителя города Гусь-Хрустальный, который за деньги передавал спецслужбам Украины данные о передвижении российской военной техники.
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