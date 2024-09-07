В Дальнереченске Приморского края полицейские и железнодорожники провели профилактическую акцию «Внимание: переезд!»

В целях снижения уровня аварийности на железнодорожных переездах сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Дальнереченский» совместно с представителями Ружинской дистанции пути на территории Дальнереченского городского округа провели профилактическую акцию «Внимание: переезд!».
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