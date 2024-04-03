Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупн...

Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупнейшего производителя в миреВ четвёртом квартале прошлого года произошло событие, которое казалось бесповоротным: китайская компания BYD обошла Tesla по количеству выпускаемых и поставляемых электромобилей.