Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупн...

Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупнейшего производителя в миреВ четвёртом квартале прошлого года произошло событие, которое казалось бесповоротным: китайская компания BYD обошла Tesla по количеству выпускаемых и поставляемых электромобилей.
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