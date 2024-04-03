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Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупн...

Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупн...

Даже сократив поставки электромобилей, Tesla смогла вернуть себе статус крупнейшего производителя в миреВ четвёртом квартале прошлого года произошло событие, которое казалось бесповоротным: китайская компания BYD обошла Tesla по количеству выпускаемых и поставляемых электромобилей.

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