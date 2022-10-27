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Продление антиковидных мер в Петербурге: какие правила остались

Действие актуальных коронавирусных запретов сохранятся на территории Северной столицы до 31 декабря. Ковид-ограничения продлили в Петербурге до 31 декабря 2022 года на основании предписания главного государственного санитарного врача города.

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