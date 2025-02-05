Почему мы не проводим на информационных фронтах наступательных операций?

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
Потому что мы все еще только чертим красные линии…
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19 час.
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