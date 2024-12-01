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Лавров заявил, что эскалирующие ситуацию вокруг Украины понесут заслуженную кару

Лавров заявил, что эскалирующие ситуацию вокруг Украины понесут заслуженную кару

Эскалирующие ситуацию вокруг конфликта на Украине понесут заслуженную кару. Об этом заявил корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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