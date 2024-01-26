Симоньян предупредила улыбающуюся Трепову* о ждущих ее проблемах в колонии

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале высказалась о приговоре, назначенном Дарье Треповой*, осужденной за участие в теракте в Санкт-Петербурге, и заявила, что в российских колониях уважают военных корреспондентов, речь идет о Владлене Татарском.