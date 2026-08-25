Ura.ru: для заморозки рекомендуется выбирать свежую молодую кукурузу с сочными нежными зернами

Сезон молодой сахарной кукурузы — отличное время, чтобы запастись полезным продуктом на зиму. Существует несколько простых способов заморозки кукурузы, которые позволяют сохранить ее вкус и сочность, пишет Ura.
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