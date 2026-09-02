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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболев повторил рекорд Веретенникова по голам в Кубке – у них по 24 мяча

Никто не забил больше голов в FONBET Кубке России, чем Александр Соболев. Сегодня нападающий «Зенита» сделал дубль в первом тайме игры с «Динамо» Махачкала.

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