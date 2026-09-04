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Татар-информ

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Продажи новых автомобилей в России снизились на 6,5% в августе

Продажи новых автомобилей в России снизились на 6,5% в августе

Продажи новых легковых автомобилей в России в августе 2026 года составили 114,3 тыс. машин, что на 6,5% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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