Если Северную Корею не остановить, она нападет на Украину и США — Yonhap

Северная Корея, якобы, намеревается отправить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, 8 октября сообщает информационное агентство Республики Корея Yonhap News.
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