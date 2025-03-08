Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Само понятие в данном случае"миротворцы" смехотворно! Все знают,для чего Европе это надо,что бы какнто остановить н...Идею размещения м...
  • Eduard
    А,колония Англии? Пусть у себя в Австралии кенгуру "лечат" и не суют нос в чужие дела!Австралия готова ...
  • Александр Ляшенко
    "Ранее СК РФ информировал, что Митрошину в Краснодарском крае". автор что язык в жопу проглотил?Саша Митрошина ск...

Все занимавшиеся спутниковыми данными для ВСУ западные специалисты уехали с Украины, пишет Time

Все занимавшиеся спутниковыми данными для ВСУ западные специалисты уехали с Украины, пишет Time

Западные специалисты, которые помогали обрабатывать данные со спутников, покинули Украину после того, как по решению американского правительства Киеву был прекращен доступ к коммерческим спутниковым снимкам Maxar Technologies.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх