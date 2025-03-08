Все занимавшиеся спутниковыми данными для ВСУ западные специалисты уехали с Украины, пишет Time

Западные специалисты, которые помогали обрабатывать данные со спутников, покинули Украину после того, как по решению американского правительства Киеву был прекращен доступ к коммерческим спутниковым снимкам Maxar Technologies.
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