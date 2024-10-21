Праздник ´День матери´.

В детском саду неделя ко Дню Матери прошла трепетно и интересно. Проведены различные мероприятия, посвященные этому дню, главной целью которых являются воспитание у детей любви и уважения к матери, развитие творческих способностей детей и создание уютной, домашней атмосферы праздника.
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