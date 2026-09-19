Глава исполкома Народного фронта Кузнецов проголосовал на выборах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и выборах других уровней.
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