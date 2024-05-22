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Руководство ЕС захотело оценить последствия ограничений на ввоз СПГ из РФ

Руководство ЕС захотело оценить последствия ограничений на ввоз СПГ из РФ

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Представители Бельгии, Франции и Германии обратились к Еврокомиссией с просьбой оценить последствия для их экономик от возможного введения ограничений на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ).

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