Национальные железные дороги Зимбабве (NRZ) запрашивают кредиты для расширения перевозок хрома

Зимбабвийская национальная железнодорожная компания National Railways of Zimbabwe (NRZ), ныне действующая под управлением суверенного фонда благосостояния страны Mutapa Investments, ведёт переговоры с Африканским экспортно-импортным банком (Afreximbank) о привлечении кредита в размере 115 млн долларов США на закупку 10 локомотивов и 315 вагонов и расширение провозной способности, сообщил генеральный директор Mutapa Investments Джон Мангудия.