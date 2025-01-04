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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone стартовала коллаборация с сериалом “Игра в кальмара” В...

В Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone стартовала коллаборация с сериалом “Игра в кальмара” В...

В Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone стартовала коллаборация с сериалом “Игра в кальмара”Выиграйте все или умрите, пытаясь, – в Call of Duty: Black Ops 6 и Сall of Duty: Warzone появилась “Игра в кальмара”, представляя новое внутриигровое событие с тематическими наградами и несколькими ограниченными по времени режимами.

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