Захарова призвала посла США в РФ Трейси перестать врать

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к Линн Трейси – послу Соединенных Штатов в России – с призывом перестать врать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела Москвы.
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