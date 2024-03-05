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Захарова призвала посла США в РФ Трейси перестать врать

Захарова призвала посла США в РФ Трейси перестать врать

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова обратилась к Линн Трейси – послу Соединенных Штатов в России – с призывом перестать врать о невмешательстве Вашингтона во внутренние дела Москвы.

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