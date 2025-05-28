Что задумало российское командование: раскрыта главная цель на лето

«Не стоит цели взять Покровск, не стоит цели взять Константиновку. Цель наших войск — усугубить кризисные процессы в украинской армии, чтобы она в итоге не могла держать оборону в принципе», — сказал эксперт.
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