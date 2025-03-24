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Царьград

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Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах из Конституционного суда

Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах из Конституционного суда

Президент Грузии отозвал иск против закона об иноагентах из Конституционного суда, ранее поданный Саломе Зурабишвили.

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