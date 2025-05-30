Николай Паскару: «Власть имитирует демократию и погружает Молдову в долги»

Политический аналитик Николай Паскару раскритиковал нынешнее правительство в Кишинёве, обвинив его в имитации демократии, в том, что оно ведёт страну к экономической катастрофе и обременяет граждан долгами без реального общественного обсуждения.
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