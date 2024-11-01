Зеленский объяснил, зачем Киев атаковал Курскую область

Ю

Юрий Зубрин

Может ,но не по сеньке шапка .Чем это закончится даже трудно представить .Но ,ведь ему похер сколько он "положит" -сто тысяч сюда,сто -сюда .Не свою же кровушку льет ,ублюдок хренов!