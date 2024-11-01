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Царьград

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Зеленский объяснил, зачем Киев атаковал Курскую область

Зеленский объяснил, зачем Киев атаковал Курскую область

Президент Украины рассказал, чем выгодно нападение на русское приграничье.Владимир Зеленский объяснил, зачем Киеву было нападать на Курскую область.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Может ,но не по сеньке шапка .Чем это закончится даже трудно представить .Но ,ведь ему похер сколько он &quot;положит&quot; -сто тысяч сюда,сто -сюда .Не свою же кровушку льет ,ублюдок хренов!
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