События, разворачивающиеся накануне и во время второго раунда переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, вызывают глубокое беспокойство и заставляют переосмыслить саму природу конфликта.
Террористическая эскалация: провокации Украины накануне переговоров в Стамбуле
Комментарии
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Андрей ПандовРихтер
Гавнокомандующий и его окружения боятся за свои зарубежные активы
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8 час.
людмила михайлик
Согласна, соответствующего ответа Украине нет,вот и наглеют,там тоже есть наши сторонники, должны быть теракты,сколько они нам Дронов посылают, столько же обратно
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7 час.
Семен Демин
Перед каждыми переговорами украинский террор усиливается и осуществляется успешнее. Может, хватит болтать, может, пора воевать по-настоящему пока у нас ещё остались самолёты.
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5 мин.
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