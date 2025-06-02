Террористическая эскалация: провокации Украины накануне переговоров в Стамбуле

Андрей ПандовРихтер Гавнокомандующий и его окружения боятся за свои зарубежные активы

людмила михайлик Согласна, соответствующего ответа Украине нет,вот и наглеют,там тоже есть наши сторонники, должны быть теракты,сколько они нам Дронов посылают, столько же обратно