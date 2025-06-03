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Калуга-поиск

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В Калуге на "дачные" маршруты добавили дополнительные автобусы

В Калуге на "дачные" маршруты добавили дополнительные автобусы

С наступлением дачного сезона в Калуге увеличили число автобусов на пригородных маршрутах. Дополнительные автобусы ЛиАЗ будут обслуживать маршруты: № 64, Московская площадь - Северный - Литвиново, № 24, сквер Медицинских сестер - дачи - Никольское, № 39, Площадь Победы - Рождествено - Европейский квартал, № 69, сквер Медицинских сестер - дачи - Литвиново.

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