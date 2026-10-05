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Крымская газета

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Актёры из «Лихих» показали спектакль по роману Кена Кизи

Актёры из «Лихих» показали спектакль по роману Кена Кизи

Известный по сериалу «Лихие» актер Егор Кенжаметов и артист театра и кино Артемий Мильграм представили зрителям спектакль «Над кукушкиным гнездом» по мотивам романа Кена Кизи.

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