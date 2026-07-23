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ИА Регнум

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МО РФ отреагировало на смену главкома ВСУ цитатой из «Места встречи»

МО РФ отреагировало на смену главкома ВСУ цитатой из «Места встречи»

Министерство обороны РФ прокомментировало 23 июля назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) меткой цитатой из культового советского киносериала «Место встречи изменить нельзя».

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