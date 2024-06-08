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Творожные ватрушки с ягодами: без миксера и дрожжей. Рецепт за считанные минуты

Творожные ватрушки с ягодами: без миксера и дрожжей. Рецепт за считанные минуты

Ватрушки до сих пор считаются одним из самых актуальных блюд у иностранцев, приезжающих в СНГ. Однако, булочки с творогом известны не только в России или Беларуси, их готовят и в Германии, и во Франции, и в Дании.

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