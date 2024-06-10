Театр абсурда
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Театр абсурда

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Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Бородачи танцевавшие лезгинку в центре Питера и вызвавшие сотрудников ДПС выйти "один на один" теперь раскаиваются

Несколько дней назад, в Северной столице произошел очередной культурный обмен в ходе которого представители одной из этнических групп нашей многонациональной страны, демонстрировали чудеса пластики и гибкости, посредством танца, известного широкой аудитории как лезгинка.

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