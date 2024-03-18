Британский аналитик Меркурис напомнил о критическом истощении средств ПВО на Украине

К концу марта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти не останется ракет противовоздушной обороны (ПВО), в связи с чем они ничего не смогут противопоставить российской армии, заявил британский специалист в области международных отношений, юрист и аналитик Александр Меркурис.
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