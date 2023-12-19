Отчаянный призыв палестинцев: сбросьте ядерную бомбу на сектор Газа

Безудержное разрушение сектора Газа и непропорциональные убийства более 17 000 человек, в основном гражданских лиц, в отместку за 1200 убийств, совершенных ХАМАСом, и 120 заложников в плену – оставили палестинцев в состоянии глубокой изоляции.