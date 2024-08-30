Резолюция СБ ООН по Газе уже не актуальна — Полянский

«Де-факто утратила актуальность» резолюция Совета Безопасности ООН, которая подразумевает поэтапный план прекращения огня в секторе Газа, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский 30 августа в ходе заседания СБ организации.
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