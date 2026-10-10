На выставке китайского ОПК раскрыли характеристики нового истребителя J-36 На выставке китайской оборонной промышленности был представлен стенд, раскрывающий заявленные характеристики истребителя шестого поколения Chengdu J-36.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Леонид Шебаршин. ...
- Расположенный в 2...
- Расположенный в 2...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым