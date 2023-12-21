Кино Европы: «Феррари» и «Великая магия» из Италии против Пирса Броснана

Участники основных программ Венецианского и Каннского кинофестивалей официально прокатываются в российских кинотеатрах — это байопик «Феррари» с Адамом Драйвером в главной роли и «Великая магия» итальянского классика Нанни Моретти.
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