СБ

Сергей Бунцов

Укро- "славяне" выбрали в президенты еврея Зеленского, который согласен продавать природные ресурсы странам НАТО на землях, заселёнными русскими тоже, тем более с желанием войти в НАТО и угрожать России. Лакеи попали под праведный отпор России.