Киев парализован, В Запорожье огненный ад от взрывов сверхмощных бомб, удары по Украине на сегодня, 13 ноября Юлия СоколоваВ украинских чатах паника, ожидают ракетных ударов, пишут о том, что поднято x6 Ту-95МС ВКС РФ.
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