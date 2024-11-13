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Киев парализован, В Запорожье огненный ад от взрывов сверхмощных бомб, удары по Украине на сегодня, 13 ноября

Киев парализован, В Запорожье огненный ад от взрывов сверхмощных бомб, удары по Украине на сегодня, 13 ноября

Киев парализован, В Запорожье огненный ад от взрывов сверхмощных бомб, удары по Украине на сегодня, 13 ноября Юлия СоколоваВ украинских чатах паника, ожидают ракетных ударов, пишут о том, что поднято x6 Ту-95МС ВКС РФ.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Сук# англасаксы, они всё замутили и славяне убивают славян.
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14 час.
СБ
Сергей Бунцов
Укро- &quot;славяне&quot; выбрали в президенты еврея Зеленского, который согласен продавать природные ресурсы странам НАТО на землях, заселёнными русскими тоже, тем более с желанием войти в НАТО и угрожать России. Лакеи попали под праведный отпор России.
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12 час.

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