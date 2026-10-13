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Ростех

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Разработки ОДК для космических программ стали точкой притяжения на фестивале «Наука 0+»

Разработки ОДК для космических программ стали точкой притяжения на фестивале «Наука 0+»

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех представила разработки для отечественной космонавтики на международном фестивале «Наука 0+».

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