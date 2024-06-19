«Ветераны России» предложили запретить людям старше 70 лет садиться за руль

А мед осмотр зачем? Есть в 50 дохлятина, а есть в 75 скачет как сайгак.

ЖМ

Женя Мукажанов

Правильно не только запретить садится за руль так же не выдавать пенсии запретить работать и переселять ближе к кладбищам чтобы далеко не носить и быстрее утилизировать, что мелочится это же отработанный био-материал.