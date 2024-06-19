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«Ветераны России» предложили запретить людям старше 70 лет садиться за руль

«Ветераны России» предложили запретить людям старше 70 лет садиться за руль

В РФ предложили ввести возрастное ограничение для водителей. С инициативой о запрете садиться за руль людям старше 70 лет выступили представители «Ветеранов России».

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Комментарии
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Сергей Аваков
А мед осмотр зачем? Есть в 50 дохлятина, а есть в 75 скачет как сайгак.
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19 час.
ЖМ
Женя Мукажанов
Правильно не только запретить садится  за руль так же не  выдавать пенсии запретить работать и переселять ближе к кладбищам чтобы далеко не носить и  быстрее утилизировать, что мелочится это же отработанный био-материал.
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18 час.
Александр Котов
Думаю признать этот совет ветеранов маразматической без прохождения медкомиссии.
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16 час.

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