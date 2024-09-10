Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин объяснил смысл слов Виктории Нуланд о том, что Украина приняла решение не заключать Стамбульские договоренности с Россией после диалога с США и Великобританией.
В Киеве объяснили что ждет Зеленского после слов Нуланд
Комментарии
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Константин Самарин
Глупости. Только вчера США подтвердили новые поставки оружия Киеву на 12 млрд $, Швеция напрпвляет Украине еще 400 млн €. Так-что, утверждать об отказе в американской и европейской помощи Украине говорить рано. Запад будет помогать Хунте до последнего украинца.
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