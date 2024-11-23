Театр абсурда
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Театр абсурда

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О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов

О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов

Интересная жизнь с Vera Star Многие зрители давно задаются вполне справедливым вопросом: почему российские ток-шоу продолжают существовать и процветать, занимая самое «жирное» время на телевидении? В то время как некоторые федеральные каналы, включая Первый канал, испытывают значительные финансовые трудности и давно уже ушли в минус.

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