О безразличии Эрнста, плюющего на мнение зрителей, и убыточных пошлых ток-шоу, обходящихся бюджету в сотни миллионов

Интересная жизнь с Vera Star Многие зрители давно задаются вполне справедливым вопросом: почему российские ток-шоу продолжают существовать и процветать, занимая самое «жирное» время на телевидении? В то время как некоторые федеральные каналы, включая Первый канал, испытывают значительные финансовые трудности и давно уже ушли в минус.