СССР-Россия

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Почему на Западе ненавидят 9 Мая и хотят лишить Россию Дня Победы?

Почему на Западе ненавидят 9 Мая и хотят лишить Россию Дня Победы?

Сегодня стране и ее народу, как в годы Великой Отечественной войны, необходимо объединиться, чтобы сохранить память о Победе над нацизмом и одержать новую уже над его возрожденной версией Вот и наступило 9 Мая – День Великой Победы.

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