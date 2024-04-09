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В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?

Когда читаешь таджикские учебники по истории и слышишь, что говорят о русских лидеры мнений этой страны, становится не по себе.

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Комментарии
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Sergiy Che
Так эт коммунякнутые первые начали гнать в своём агитпропе про &quot;колониальную оккупацию гадкого царизьма бедненьких несчастненьких среднеазиатиков!&quot;)))
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10 час.
Natalija Osminina
Скоро в Средней Азии и Казахстане начнутся войны за хлеб и воду и резня. Воды там нет. Посевов не будет. Русофобию разожгли. 20 000 бармалеев в Ферганской долине (которых вывели США при выходе из Афганистана) ждут отмашку от МИ6 чтобы начать провокации и теракты.
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10 час.

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