Когда читаешь таджикские учебники по истории и слышишь, что говорят о русских лидеры мнений этой страны, становится не по себе.
В их учебниках мы колонизаторы. Зачем мы платим за русские школы в Таджикистане?
Комментарии
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Sergiy Che
Так эт коммунякнутые первые начали гнать в своём агитпропе про "колониальную оккупацию гадкого царизьма бедненьких несчастненьких среднеазиатиков!")))
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10 час.
Natalija Osminina
Скоро в Средней Азии и Казахстане начнутся войны за хлеб и воду и резня. Воды там нет. Посевов не будет. Русофобию разожгли. 20 000 бармалеев в Ферганской долине (которых вывели США при выходе из Афганистана) ждут отмашку от МИ6 чтобы начать провокации и теракты.
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10 час.
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