Natalija Osminina

Скоро в Средней Азии и Казахстане начнутся войны за хлеб и воду и резня. Воды там нет. Посевов не будет. Русофобию разожгли. 20 000 бармалеев в Ферганской долине (которых вывели США при выходе из Афганистана) ждут отмашку от МИ6 чтобы начать провокации и теракты.