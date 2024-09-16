Оружие для гос.переворота.Власти Венесуэлы представили паспорта 6 иностранцев, в том числе граждан США, которые планировали государственный переворот в Венесуэле, в том числе убив действующих президента и вице-президента страны Мадуро и Родригес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии