Зеленский провал на фронте обосновал дезертирством

Окружение частей ВСУ произошло из-за бегства одного из подразделений.Самовольное оставление позиций одним из украинских подразделений, по сути, бегство, привело к тому, что крупные силы ВСУ были окружены и уничтожены.
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