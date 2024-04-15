В Красноярске появится новая улица для проезда в Солнечный

Глава Красноярска Владислав Логинов в интервью NGS24.RU признался, что концессионное соглашение со скандальной компанией «Мовиста» затягивается, поэтому ремонт трамвайных путей на «Красрабе» пришлось начать за счет бюджета.
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