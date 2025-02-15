Уникальный бриллиант “Глаз идола” стал предметом судебного спора Бриллиант, весом 70,21 карата долгое время находился в частных коллекциях.
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Уникальный бриллиант “Глаз идола” стал предметом судебного спора Бриллиант, весом 70,21 карата долгое время находился в частных коллекциях.
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