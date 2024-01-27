Неожиданность и подготовка

Блокада Ленинграда закончилась 80 лет назад — 27 января 1944 года. К тому моменту не только жители осажденного города, но и все граждане СССР знали, сколько за дни блокады погибло женщин, детей и стариков.
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