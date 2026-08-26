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Как оформить нотариальное согласие на развод в Испании для России

Развод — это всегда непростой этап, особенно когда супруги находятся в разных странах. Ситуация, при которой один партнёр живёт в Испании, а второй остаётся в России, на практике встречается довольно часто.

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