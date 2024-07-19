В США объяснили перенос штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

В долгосрочной перспективе основное производство SpaceX будет сосредоточено в Техасе. Таким образом американское издание ArsTechnica объяснило планируемый перенос штаб-квартиры американской компании из Калифорнии.
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