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В США объяснили перенос штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

В США объяснили перенос штаб-квартиры SpaceX из Калифорнии в Техас

В долгосрочной перспективе основное производство SpaceX будет сосредоточено в Техасе. Таким образом американское издание ArsTechnica объяснило планируемый перенос штаб-квартиры американской компании из Калифорнии.

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