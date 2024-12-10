Трюдо: Канада ответит, если Трамп введет пошлины в 25%

Канада ответит, если избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп введет пошлины в 25%. Соответствующее заявление сделал руководитель канадского правительства Джастин Трюдо, информирует агентство Bloomberg.
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