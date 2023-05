LE SSERAFIM (르세라핌) ‘이브, 프시케 그리고 푸른 수염의 아내’ OFFICIAL M/V

IT

Creative Director : NU KIM Visual Creative Operation Managing : Yujoo Kim Style Directing : Yoon Cho, Yuli Song Brand Experience Design : Yoovin Baek, Hyemin Yoo A&R : Kyuyoung Kim, Sewon Kim, Yujeong Kim Performance Directing : Soyeon Park Assistant Directing : Soyoung Yoon, Yoojung Kwon Director : Jihye Yoon (Lumpens) 1st AD : Ran Ro (Lumpens) 2nd AD : Chanyang Kim Producer : Emma Sungeun Kim (GE Production) Production Assistants : Seungwon Choi, Byeongman Kim, Yoobin Han, Jisu Kim Director of Photography : EumKo B Cam Operator : Seungji Lee Focus Puller : Youngwoo Lee 2nd AC : Eunil Lee, Yuntae Ko DIT : Dongwon Choi 3rd AC : Donghyun Lee Gaffer : Song Hyunsuk (Real Lighting) Lighting Crew : Choi Jung Hyun, Park Gyutae, Min Junhui, Lee Jeonghun, Choi Seunggeon, Lee Donggi, Gong Ilho, Yun Geunhui Generator : Lee Byeongu, Lee Junseo, Kim Yonghwan Key Grip : Kiheon Choi Best Boy Grip : Sungeun Kim, Jiin Hwang Grip : Deaheon Choi Production Designer / Art Director : Mu:E Assistant Art team : Ayeong Choi, Minjung Kim (Mu:E) Art-team Manager : ilho Heo (Mu:E) Team Mu:E : Jooho Jeong, June Heo Show Light : J SHOW COMPANY Crew : Jeon Sung Gang, Choi Minseok, Bang Yebum, Kang Haeyoung, Jeong Junki DI : LUCID COLOUR Colorist : Haewon Kwak DI Crew : Seonyoung Lee, Sujeong Park, Daseul Kim, Dongwoo Jo, Hyewon Park, Jangwon Yoon DI Producer : Onew Kim Skaters: Dylan Morton, Jason Acosta, Pablo Franco, Reena Wright, Seonyoung You Flipper’s Skate Direction: Harv Frost Flipper’s Styling/Production: Lucia Graham SOURCE MUSIC.