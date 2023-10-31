Intel представит первые Core Ultra вечером 14 декабря

Компания Intel сообщила, что 14 декабря проведёт прямую трансляцию мероприятия AI Everywhere, в ходе которого представит серверные процессоры Xeon Scalable 5-го поколения с кодовым именем Emerald Rapids, а также первые процессоры Core Ultra — мобильные чипы семейства Meteor Lake.
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